Se non è l’ultima spiaggia per provare a guardare ancora ai piani altissimi del campionato, poco ci manca. Con questo spirito il Barletta si avvicina alla trasferta di Fasano, big match della 14esima giornata del girone H di Serie D in calendario domenica 30 novembre alle 15 con diretta tv e social su Telesveva. La rocambolesca sconfitta casalinga dello scorso fine settimana con il Nola ha provocato la discesa in ottava posizione a 20 punti, -7 dal primo posto ora nelle mani della Paganese e -6 dal prossimo avversario, quel Fasano in grado di tenere per mano la vetta nelle prime 12 giornate di campionato salvo cederla dopo il pareggio di Ferrandina. Al Vito Curlo i biancorossi dovranno fare a meno dei propri tifosi – trasferte vietate fino a fine 2025 – e con ogni probabilità anche di Coccia, andato ko nei primi battiti del match con il Nola. Salutato anche Sasanelli, che ha risolto il contratto con il club e giocherà nel girone I con la Vibonese, la rosa a disposizione di Massimo Pizzulli oggi è corta. Si lavora per recuperare almeno per la panchina Manetta, leader della difesa fuori dai giochi dalla trasferta di inizio novembre a Martina Franca, ed è corsa contro il tempo per rendere impiegabile per domenica Nicola Bizzotto, difensore centrale che ha risolto il contratto con il Monopoli ed è pronto a unirsi alla causa biancorossa. Non gioca una partita ufficiale dal 29 ottobre in Coppa Italia di Serie C, un mese esatto come chiesto dal regolamento. Sul campo ci si affida al 4-2-3-1 guidato al centro dell’attacco dal brasiliano Da Silva, a segno con tre reti nelle ultime due partite casalinghe e a caccia del primo gol in trasferta. Lo cercherà contro quel Fasano che in estate lo ha trattato con decisione. A marcarlo potrebbe esserci Blondett, rinforzo di esperienza arrivato da pochi giorni dalla Reggina nell’organico di Agnelli. Incroci diretti, partite nella partita che renderanno il match del Curlo ancora più avvincente.