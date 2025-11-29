La S.S.D. Barletta 1922 è lieta di annunciare l’accordo con l’attaccante 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐫𝐞, classe 1993, che da oggi entra a far parte del gruppo biancorosso. L’acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore potrà invece essere ratificata il prossimo 9 dicembre.

Centravanti dotato di struttura, personalità e spiccata attitudine realizzativa, Malcore rappresenta un profilo di assoluto livello nel panorama calcistico nazionale.

La sua carriera è scandita da numeri di grande rilevanza: Malcore ha infatti superato in più occasioni quota 20 gol stagionali. Tra le annate più significative spiccano le 𝟐𝟎 𝐫𝐞𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝟒𝟏 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚, 𝐥𝐞 𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐞 𝐢 𝟐𝟏 𝐠𝐨𝐥 𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏, statistiche che testimoniano l’affidabilità e la maturità di un attaccante decisivo nei momenti chiave.

Anche nelle stagioni più recenti Malcore ha confermato il proprio rendimento: nell’annata 2024/2025 ha realizzato 14 gol in 30 gare con la maglia del Casarano, proseguendo un percorso contraddistinto da continuità e qualità.

Il suo arrivo a Barletta impreziosisce un curriculum costruito in piazze di grande tradizione come 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚, 𝐂𝐚𝐫𝐩𝐢, 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞, 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬𝐞, 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨, contesti nei quali il giocatore ha consolidato un profilo tecnico completo e una professionalità riconosciuta.