Manca solo il gol in Fasano-Barletta. Al Curlo è 0-0 al termine di una partita vivace e con tante occasioni. Il portiere barlettano Figliola è il migliore in campo, gli ospiti reclamano per un rigore su Da Silva nel primo tempo, il legno priva il fasanese Pinto della gioia del gol. Fasano che ritrova la vetta a 27 punti alla pari con la Paganese, Barletta che resta ottavo in classifica a 21.

LE FORMAZIONI

La novità di Luigi Agnelli è la difesa a tre. A guidare il Fasano è il nuovo acquisto Blondett, a rifornire Stauciuc al centro dell’attacco ci pensano Pinto e Corvino. Barletta privo di Coccia, Giambuzzi e Manetta: difesa ridisegnata con il neo arrivato Bizzotto accanto a Bonnin, a Da Silva le chiavi dell’attacco nel 4-2-3-1.

IL PRIMO TEMPO

4’ FASANO Salzano dalla bandierina, Stauciuc in anticipo sul primo palo, Figliola si esalta con il colpo di reni

Sei corner nei primi otto minuti per il Fasano

7’ FASANO Schema dalla bandierina che libera Corvino, destro murato da Da Silva

8’ FASANO ancora pericoloso sugli sviluppi di un corner: Tangorre fa da sponda per De Mori, colpo di testa sul fondo di poco;

20’ FASANO incursione di Pinto che in slalom entra in area, salta Bizzotto e calcia con il mancino. Figliola blocca;

21’ BARLETTA Laringe in solitaria, salta De Mori e calcia sul primo palo. Lombardo salva;

25’ FASANO Corvino calcia a giro dai 20 metri, Figliola blocca in due tempi

27’ BARLETTA Lattanzio più in alto di Lombardo su corner di Piarulli, alto;

30’ PROTESTE BARLETTA Contatto Tangorre-Da Silva in area, per l’arbitro non è rigore

43’ BARLETTA Da Silva si libera al limite dell’area e calcia con il destro. Sul fondo di poco;

IL SECONDO TEMPO

Si riemerge dagli spogliatoi senza novità e a giri lenti.

10’ TRAVERSA FASANO Sussulto al 55’. Azione elaborata della squadra di Agnelli che passa da Corvino per Lambiase. Cross ribattuto da Di Jeva su Pinto, traversa a salvare Figliola che poi è reattivo sulla ribattuta firmata Stauciuc;

12’ FASANO Salzano al volo dal limite, Figliola blocca;

13’ BARLETTA Da Silva prova a mettersi in proprio, stringe e calcia con il mancino dai 22 metri. Lombardo para;

19’ e 21’ DOPPIO CAMBIO FASANO Falzerano per Corvino e Barranco per Stauciuc. Poi toccherà a Vono per Pinto;

28’ BARLETTA pericoloso in ripartenza: Dicuonzo chiede e ottiene una triangolazione da La Monica, destro forte sul primo palo e muro con i pugni

29’ FASANO espulso per proteste Luigi Agnelli;

32’ BARLETTA al cross con Dicuonzo, Blondett salva in area

33’ FASANO Vono imbucato da Salvano, Figliola salva si puro istinto;

49’ FASANO Figliola si guadagna la palma di miglior in campo deviando così la punizione di Salzano in corner;

La mischia successiva, con Blondet senza maglia e Barranco che calcia alto, chiude la contesa.

0-0 con un pizzico di nervosismo tra Lombardo e Da Silva, capannello risolto in pochi secondi. Nel prossimo turno Barletta-Heraclea e Martina-Fasano.