La Asl Bt ha ricevuto il riconoscimento del livello 3 sulla scala di EMRAM HIMSS per la digitalizzazione degli ospedali di secondo livello di Andria e Barletta. Entrambi i presidi hanno intrapreso il percorso di digitalizzazione a fine 2022, partendo dal livello 0. In questi anni sono stati avviati progetti imponenti di digitalizzazione che hanno permesso alla Asl Bt di ricevere i fondi PNRR e di ottenere, dopo accurata valutazione tecnica, appunto il livello 3 sulla valutazione qualitativa.

“Questo è il risultato di un enorme lavoro che ha visto la partecipazione attiva di tanti professionisti della nostra azienda impegnati su fronti diversi – dice Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt – attraverso i fondi PNRR pari a 16 milioni di euro abbiamo potuto digitalizzare diversi servizi e coordinare il progetto regionale sui tempi chirurgici. Il ringraziamento va innanzitutto al dottor Ivan Viggiano che nel suo ruolo di Direttore Amministrativo della Asl Bt ha seguito e guidato i processi di digitalizzazione, alla dott.ssa Maria Cammarrota, Dirigente Responsabile ICT della Asl Bt, alla sua squadra di collaboratori e a tutti gli altri professionisti che si sono impegnati per ottenere questo importante risultato. Non si tratta evidentemente di un punto di arrivo, ma di una spinta in più a migliorare i servizi già attivi per ottenere vantaggi sempre più tangibili per gli operatori e per i pazienti”.

Tra le principali innovazioni digitali introdotte dall’Azienda vi sono il sistema di Tracciabilità dei Tempi chirurgici che consente la rilevazione dei tempi associati agli eventi del percorso chirurgico intra-operatorio: dal trasferimento del paziente dal reparto alla sala operatoria al suo ritorno al reparto di degenza, al termine dell’intervento; il Laboratorio Logico unico Aziendale che permette di visualizzare in tempo reale i risultati degli esami anche se eseguiti in Laboratori diversi e di spostare con estrema facilità e immediatezza l’esecuzione di un gruppo di esami su un Laboratorio diverso, ad esempio in caso di guasto di uno strumento. Va poi sicuramente citata Accoglienza Digitale realizzata attraverso l’app Asl BT: il sistema di Accoglienza digitale consente la gestione, l’organizzazione, l’indirizzamento e la comunicazione dei flussi di utenza nei vari servizi sanitari ed amministrativi offerti. La progettualità comprende inoltre un sistema di wayfinding finalizzato all’ottimizzazione dell’orientamento dei pazienti all’interno dei presidi. Il sistema permette di prenotare appuntamenti direttamente dal proprio dispositivo, riducendo le attese agli sportelli. E’ stato poi realizzato un sistema Data Room che consente di fruire dei dati e delle informazioni in modo da fornire una vista olistica delle attività e delle performance ospedaliere (ricoveri, prestazioni ambulatoriali e consumi tra i quali quelli farmaceutici). La soluzione permette di supportare il processo decisionale e il monitoraggio delle attività.

Al fine di garantire la diffusione ed utilizzo da parte degli operatori delle soluzioni digitali implementate e potenziate, sono stati distribuiti PC, Carrelli informatizzati, etichettatrici di braccialetti, monitor per le sale operatorio, oltre al rafforzamento infrastrutturale per garantire connettività e la velocità (potenza di calcolo) di esecuzione dei vari sistemi informativi.

“La cultura digitale è cresciuta giorno dopo giorno – dice Maria Cammarrota – questo è il risultato di una collaborazione costante tra colleghi sanitari tecnici e amministrativi che credono nel cambiamento e nei vantaggi derivanti dalla digitalizzazione dei servizi. Il nostro obiettivo è quello di offrire sistemi di lavoro migliori e più efficienti per garantire al cittadino il miglior risultato possibile. Ora si riparte, forti di una valutazione che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto, per migliorarci ancora”.