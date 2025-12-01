Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti degli anziani e dei giovani durante il periodo delle festività natalizie l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare nuovi collegamenti bus serali gratuiti oltre gli orari di attività del trasporto pubblico locale dalla periferia al centro città e viceversa. Due le opportunità: “Natale in bus per anziani” e “Natale in bus per giovani”.

Così il Sindaco Cosimo Cannito: “Vogliamo sperimentare per la prima volta nella nostra città il trasporto pubblico gratuito anche per il periodo natalizio dopo l’innegabile successo del Bus Estate (ne hanno usufruito oltre 10.500 giovani). Se il servizio avrà lo stesso gradimento sarà nostro intendimento programmarlo anche per gli anni a venire in maniera definitiva. Questo per offrire ai cittadini dei quartieri periferici l’opportunità di vivere e sentire insieme il centro città e, in un’ottica di comunità, l’atmosfera magica del Natale, potendo fare ritorno a casa in amicizia e in sicurezza.

“Natale in bus per anziani” collegherà alle ore 19 il capolinea di via Zanardelli (in corrispondenza del Comando di Polizia Locale) con piazza Marina, osservando quattro fermate intermedie in via Paolo Ricci (Parco dell’Umanità e piazza Caduti sul Lavoro), via Minervino, via Regina Margherita e corso Garibaldi. Il percorso inverso osserverà le medesime fermate con partenza alle ore 23 da piazza Marina. “Natale in bus per anziani” sarà fruibile a dicembre a partire da venerdì 5 e di seguito, tutti i sabati e le domeniche includendo anche la festività dell’Immacolata. A gennaio nei giorni 3, 4, 5 e 6 (Epifania).

“Natale in bus per giovani” invece, unirà centro e periferia ogni 45 minuti dalle ore 21.30 (ultima corsa alle 1.15 del giorno successivo), dal capolinea al Parco dell’Umanità, in via Paolo Ricci. Fermate in via Minervino, via Regina Margherita, piazza Marina, piazza Moro, via Brigata Barletta, quindi nuovamente Parco dell’Umanità. Sarà possibile utilizzare le corse di “Natale in bus” a dicembre nei giorni 6, 7 e 8; il 13 e il 14; tutti i giorni dal 19 al 30 escluse le festività di Natale e Santo Stefano. A gennaio, invece, dal 1° sino all’Epifania.