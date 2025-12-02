Poche centinaia di euro conservate in un cassetto nella stanza adibita ad ufficio. Nient’altro è stato portato via dalla Ludoteca Girogirotondo di via Madonna della Croce, alla periferia di Barletta. Qui, da circa dieci anni, le famiglie affidano alle educatrici del centro i loro bambini in età pre-scolare, certi di trovare un ambiente sicuro, accogliente e protetto. Chi si è introdotto nella struttura la scorsa notte, sollevando la saracinesca e forzando una delle porte d’ingresso, è andato subito verso la cassa come se già conoscesse quel posto e il punto esatto dove vengono custoditi i soldi dell’attività. Nulla è stato messo a soqquadro nè si sono registrati atti vandalici.

I pochi oggetti di valore presenti nella ludoteca, come un tablet lasciato sulla scrivania che contiene la cassa, sono stati ritrovati al loro posto. Segno evidente che i ladri avevano un obiettivo ben preciso e non si sono fatti distrarre da altro. Il furto, sebbene di lieve entità, è stato denunciato alla Polizia. Ciò che rimane sono la rabbia e l’amarezza per la violazione di un luogo che dovrebbe essere toccato solo dal gioco, dal sorriso e dalla leggerezza dei bambini.