L’Amministrazione comunale ha candidato al finanziamento del PR Puglia 2021-27, Priorità 8 “Welfare e salute”, la riqualificazione degli impianti sportivi e delle aree verdi attrezzate di via Rossini (Green Park) per un ammontare di 400 mila euro.

Le opere previste riguardano il rifacimento di recinzioni, pavimentazioni, impianti idrici e illuminazione, l’adeguamento funzionale e igienico – sanitario degli impianti (spogliatoi inclusi), il miglioramento e la ristrutturazione delle attrezzature sportive (campetto da calcio e campo da tennis).