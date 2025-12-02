Domenica 30 novembre, allo Stadio della Vittoria di Bari, si è disputata la terza giornata del Campionato Serie C tra Grifoni Rugby e Draghi BAT. Il match si è concluso con il punteggio di 29 a 0 in favore dei padroni di casa.

Nel primo tempo, i Grifoni hanno capitalizzato tre punizioni piazzate, portandosi sul 9 a 0, mentre i Draghi hanno subito un’ammonizione per placcaggio alto, costringendo la squadra a giocare in inferiorità numerica per 10 minuti.

La seconda frazione ha visto un’ulteriore punizione trasformata dai Grifoni e tre mete ben costruite, di cui una sola trasformata, che hanno fissato il punteggio finale sul 29 a 0. I Draghi hanno incassato altre due ammonizioni per fuorigioco, giocando 30 minuti su 80 con un uomo in meno, non un alibi per la sconfitta ma sicuramente una fotografia del gioco indisciplinato prodotto in campo dai Draghi.

A fine gara, il capitano Luigi Cassatella ha dichiarato in un’intervista radiofonica: «Sicuramente c’è il rammarico per aver sottovalutato un avversario alla nostra portata, ma nel rugby gli errori si pagano. E in campo vince sempre la squadra più forte e meglio organizzata in quel momento».

La società Draghi BAT Rugby riconosce il valore dell’avversario e l’importanza di fare tesoro di ogni esperienza. Il gruppo resta compatto e determinato a migliorare. Il prossimo match sarà il 21 dicembre, in trasferta a Santeramo, con il Santeramo Rugby.