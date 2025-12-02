A Dicembre tornano anche quest’anno le Stelle di Natale dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Con un contributo minimo di 15 euro si potrà dare un prezioso supporto per consentire alla ricerca scientifica di crescere e si potrà contribuire ad offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver.

I numeri delle Stelle di Natale Ail raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che hanno portato l’AIL a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 16.5 milioni di piantine e raccogliere oltre 203.5 milioni di euro. Anno dopo anno AIL è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 83 sezioni su tutto il territorio nazionale tra cui vi è, dal 2012, la sezione della Bat, l’AIL BAT, con sede presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta.

A BARLETTA potrai trovare le Stelle di Natale dell’AIL BAT in Corso Vittorio Emanuele nei pressi della statua di ERACLIO. Sabato 6 dicembre dalle 18,00 alle 20,00 e DOMENICA 7 DICEMBRE dalle 9,00 alle 13,00. Una stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano.