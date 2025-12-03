“Ringrazio tutti per il calore che mi avete trasmesso. In un momento così difficile, ho ricevuto un grande sostegno da parte vostra: siete la parte più bella di questo sport”. Il capitano dei biancorossi, dimesso dall’ospedale “Bonomo” di Andria nella giornata di ieri, ha voluto così ringraziare tutti i tifosi che hanno manifestato la propria vicinanza a seguito del brutto infortunio subito nel match contro il Fasano. Lattanzio ha riportato un pneumotorace (PNX) che, al momento, non richiede alcun drenaggio. I tempi di recupero stimati sono indicativamente di 30-40 giorni, salvo diverse valutazioni in seguito ai nuovi accertamenti clinici ai quali il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni.