La S.S.D. Barletta 1922 comunica che, in occasione dell’incontro Barletta 1922 – Manfredonia Calcio 1932, valido per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone H 2025/2026, in programma domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso lo stadio comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.

Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità Prefettizia, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ed è stato regolarmente notificato alla società. Si invita pertanto il pubblico a prendere atto di quanto disposto e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

La società confida nella consueta collaborazione di tutti per garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo.