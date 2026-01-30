In occasione di Evolio Expo, la manifestazione di riferimento per il settore dell’olio extravergine di oliva e dell’olivicoltura, Confagricoltura Bari – Bat e Aproli saranno presenti insieme con l’obiettivo di valorizzare la filiera olivicola e promuovere innovazione, qualità e sostenibilità. Lo faranno con uno stand concepito come un’installazione simbolica che richiama Castel del Monte, emblema storico e culturale della Puglia, territorio tra i più rappresentativi per la produzione olivicola italiana. Questa scelta evocativa vuole sottolineare l’identità territoriale, la tradizione millenaria e l’eccellenza qualitativa delle produzioni olivicole pugliesi: Castel del Monte, con la sua straordinaria architettura, sarà il filo narrativo che guiderà i visitatori alla scoperta delle radici culturali e produttive dell’olio extravergine di oliva.

La Puglia è la principale regione olivicola d’Italia, con oltre 330.800 ettari di superficie dedicata alla coltivazione di olive da olio, pari a circa il 31,5% del totale nazionale, e con la provincia di Bari che da sola conta circa 98.900 ettari di oliveti, seguita dalla BAT con circa 33.300 ettari.

La partecipazione ad EVOLIO Expo rappresenta, quindi, non solo un’opportunità di visibilità, ma un impegno concreto nel raccontare la qualità e l’unicità dei nostri territori Un momento di confronto e di condivisione tra organizzazioni che operano quotidianamente a fianco delle imprese agricole, sostenendo la crescita del comparto e accompagnando gli olivicoltori nelle sfide del mercato, del cambiamento climatico e dell’evoluzione normativa.

La presenza a Evolio Expo conferma dunque l’impegno di Confagricoltura e Aproli nel rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e operatori del settore, promuovendo una visione comune orientata alla qualità, alla competitività e al futuro dell’olivicoltura.