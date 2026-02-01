Un gesto concreto di attenzione all’ambiente e al bene comune ha animato questa mattina la città di Barletta grazie all’impegno dei volontari de La Via della Felicità di Barletta e della Rete WEEC Puglia, World Environmental Education Congress.

I volontari si sono incontrati nella zona del Parco dell’Ulivi, dove hanno dedicato tempo ed energie alla cura dei piccoli arbusti piantati dagli stessi volontari nei mesi scorsi, assicurandone la manutenzione e la crescita. Parallelamente, è stata svolta un’attività di raccolta dei rifiuti abbandonati, contribuendo a restituire decoro e pulizia a un’area verde molto frequentata dai cittadini.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di promuovere una cultura del rispetto ambientale, della responsabilità individuale e della partecipazione attiva alla tutela del territorio, valori che uniscono le due realtà coinvolte.

A ispirare l’azione è anche uno dei principi contenuti nella guida al buon senso La Via della Felicità, scritta da L. Ron Hubbard, che recita: «Salvaguarda e migliora il tuo ambiente». Un invito semplice ma profondo, che richiama ogni cittadino a prendersi cura dello spazio in cui vive, consapevole che il benessere dell’ambiente influisce direttamente sulla qualità della vita di tutti.

I volontari hanno sottolineato come prendersi cura del verde urbano e contrastare l’abbandono dei rifiuti non sia solo un’azione ecologica, ma anche un modo concreto per rafforzare il senso di comunità e dare un esempio positivo, soprattutto alle nuove generazioni.

Le attività proseguiranno anche nei prossimi mesi con nuove iniziative aperte alla partecipazione di cittadini, associazioni e realtà locali interessate a contribuire a una Barletta più pulita, curata e sostenibile.