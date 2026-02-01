Il Barletta cala il poker contro il malcapitato Manfredonia e accorcia a 4 punti il divario dalla vetta della classifica. Malcore, autore di una doppietta, Bizzotto e Alma firmano il terzo successo consecutivo da quando Massimo Paci siede in panchina. Pesa per i sipontini l’espulsione di Biagioni al 37’ del primo tempo per fallo da ultimo uomo su Malcore. La partita era sull’1-0.

Nel 4-4-2 del Barletta Piarulli, non al meglio, siede in panchina. Cancelli è titolare con Franco a centrocampo. A destra confermato Malagnino, tandem d’attacco Malcore-Da Silva. Mister Pezzella risponde con il 3-5-2. Urain e Jallow in avanti.

Il primo guizzo del match coincide con il vantaggio del Barletta. Al 14’ su un pallone vagante in area Malcore in acrobazia firma una rete splendida, la prima davanti al pubblico del “Puttilli”. Non segnava dalla doppietta di Acerra, gara d’esordio in biancorosso. Dopo l’1-0 il Manfredonia risponde su punizione al 17’ con Ceparano, conclusione debole. Ma il Barletta ha un altro passo. Al 24’, su un errore della difesa sipontina, Malagnino ha una chance, deviazione in angolo. Dallo stesso corner Manetta sbuca sul primo palo, pallone alto di non molto. Al 36’ Da Silva e Malcore combinano per vie centrali, poi Franco prova la botta mancando di poco lo specchio. Al 37’ Biagioni si fa prendere il tempo da Malcore, fallo da ultimo uomo ed espulsione. Il Manfredonia resta in 10. Al 40’ Malcore su punizione trova una deviazione decisiva. Dallo stesso angolo battuta da Franco, la girata di Da Silva esce alta di poco. Al 43’ il Barletta ha una chance in ripartenza, Malcore apparecchia per l’attaccante brasiliano, Brahja chiude lo specchio. Prima dell’intervallo spazio anche per Laringe, conclusione e deviazione anche in questo caso decisiva.

Nella ripresa il Barletta dilaga. Al 7’ arriva il raddoppio: punizione di Da Silva, il portiere dei sipontini non trattiene, Bizzotto risponde presente sulla ribattuta. Posizione regolare, e “Puttilli” in festa per il 2-0. Al 10’ il cross di Coccia trova la testa di Malcore, pallore fuori di non molto. Al 12’ Laringe prova la botta, sfera non lontana dal palo. Al 14’ Da Silva difende un pallone nella sua metà campo, si gira e innesca un contropiede letale: assist per Malcore che entra in area e la mette sul sinistro trovando la rete del 3-0. Doppietta sotto la curva per l’attaccante ex Casarano, la seconda dopo quella all’esordio contro l’Acerrana. Il resto è puro controllo. Al 17’ Ragone prova ad iscriversi nel tabellino, Brahja mette in angolo. Al 21’ riecco Laringe, percussione in area, il portiere sipontino si salva. In campo c’è anche Alma che al 37’ dalla distanza trova la conclusione vincente per il 4-0 definitivo. Primo gol col Barletta per il giocatore siciliano, la dedica è tutta per Niscemi, suo paese natale. Nel finale, al 90’, il Barletta potrebbe calare anche il pokerissimo: tacco di Lattanzio ad innescare Malcore, il suo piattone destro non vale la tripletta.

Il Barletta vede la vetta più vicina ma ora dovrà superare il doppio impegno in trasferta: prima Pompei poi Ferrandina, partite che Telesveva seguirà live in #semprefuoriperilcalcio. Per il Manfredonia una domenica “no”, il riscatto può arriva domenica prossima al Miramare contro l’Afragolese.