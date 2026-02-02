“Sembra una serie poliziesca americana, ma le vicende narrate sono reali”. Così scrive il dottor Giuseppe Volpe, ex Procuratore della Repubblica di Bari, nella prefazione a “Cronache dal Fronte Invisibile – Storie di vita vissuta”. Il libro di Saverio Santoniccolo, Luogotenente in carica speciale dei Carabinieri ora in congedo, racconta oltre 41 anni di servizio, 30 dei qualli passati a Barletta. L’obbiettivo di Santoniccolo non è intrattenere, ma dare visibilità a quel “fronte invisibile” che troppo spesso non trova spazio nelle cronache di tutti i giorni.

Difficile inquadrare questo libro in una definizione. È un libro storico perchè narra di come la criminalità organizzata si sia insediata e abbia prosperato a Barletta. È un libro autobiografico perchè c’è il giuramento pronunciato con voce ferma, ma con l’anima tremante. Ed è un libro di cronaca da cui emergono elementi inediti che fanno venire i brividi. Dalla strage di San Marco in Lamis dove perse la vita un boss mafioso e due innocenti agricoltori fino al ritrovamento del corpo senza vita di Graziella Mansi il 19 agosto 2000 nei pressi del Castel del Monte di Andria.

14 capitoli, 14 storie di vita vissuta scritte con uno stile asciutto. Eppure, dopo averle lette rimangono sotto pelle a lungo.

Nicola di Chio