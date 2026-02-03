850 interventi chirurgici effettuati con successo: è il risultato raggiunto dall’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Dimiccoli di Barletta nel solo 2025. 400 di queste operazioni sono servite per eliminare patologie oncologiche maligne della testa e del collo; 200 si sono concentrate sulla laringe e nella maggior parte dei casi è stato possibile conservare l’utilizzo della voce nel paziente. Numeri che vengono illustrati con soddisfazione dal dottor Giuseppe Campobasso, direttore del reparto.

L’occasione per raccontare i successi medici raggiunti è stata quella della Santa Messa in onore di San Biagio, protettore della gola. La celebrazione si è svolta nella cappella del “Dimiccoli” ed è stata officiata dal Vescovo Monsignor Leonardo D’Ascenzo.

Risultati in costante miglioramento, raggiunti attraverso professionisti sempre più specializzati e strumentazioni e tecniche chirurgiche all’avanguardia. L’obbiettivo del dottor Campobasso e della sua unità è quello di sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione e di ricordare come una sanità territoriale forte è possibile: per ottenere cure valide non è necessario affrontare “viaggi della speranza” in strutture lontane con le spese che questi comportano.

