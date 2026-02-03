Sventato ieri in tarda serata un tentativo di furto presso il Cimitero di Barletta. Obiettivo dei ladri un mini escavatore in dotazione a Bar.S.A. S.p.A. utilizzato per le attività consuete.

Il mezzo è stato trasportato fuori dal cimitero ma grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato e degli operatori di Bar.S.A. con l’ausilio della Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Alessia De Finis e il vice presidente avv. Michele Presicci, l’atto criminale non è stato portato a termine e il mezzo è stato recuperato. Intervengono sul posto a supporto anche Carabinieri e Polizia Municipale.

“Ringraziamo la Polizia per il prontissimo intervento a nostro sostegno”. Così interviene la presidente De Finis che conclude: “I beni in dotazione a Bar.S.A. sono di proprietà di tutti e un furto, oltre che azione odiosa, va a colpire davvero nel cuore la cittadinanza soprattutto perché tale furto sarebbe andato a ledere un servizio centrale come quello cimiteriale. Così non è stato, è una buona notizia”.