In merito alla prosecuzione dell’iter concorsuale relativo agli avvisi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 39 unità di personale, Bar.S.A. comunica che sono state pubblicati oggi sul portale trasparenza di Bar.S.A. S.p.A. gli elenchi dettagliati e i diari attinenti le convocazioni relative alle differenti mansioni previste, oltre alle istruzioni per lo svolgimento della prova scritta.

Si ricorda inoltre, come da precedente comunicazione, che sono già state definite le date di svolgimento delle prove scritte e pratiche, che dunque si terranno nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2026 presso “La Terrazza” (Via Misericordia 78, Barletta). Si informa infine che in data 9 febbraio 2026 sarà pubblicata la banca dati della prova scritta relativa alle procedure per operatori ecologici.

Per quanto riguarda le prove pratiche, non è prevista la pubblicazione di alcuna banca dati: le prove pratiche avverranno attraverso la somministrazione di test, a carattere pratico, sulla verifica delle conoscenze, competenze tecniche e capacità operative, attinenti le materie indicate nei rispettivi bandi di concorsi, a cui si rimanda per maggiori informazioni. Si raccomanda ai candidati la massima attenzione alle informazioni contenute nel disciplinare di concorso.