«Siamo pronti a lavorare per dar vita ad una rinnovata stagione di crescita per la Puglia e per i pugliesi è iniziato ufficialmente un nuovo percorso. A nome del gruppo consiliare Per la Puglia rivolgo l’augurio di buon lavoro al neo eletto presidente del consiglio regionale Toni Matarrelli ed a tutto l’ufficio di presidenza». Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, Ruggiero Passero.

«E’ importante – ha sottolineato Passero – che il consiglio regionale sia luogo di confronto ma anche di sintesi, capace di operare per il bene esclusivo dei cittadini e di produrre risultati concreti e risposte tangibili».

«Il gruppo Per La Puglia auspica che la presidenza di Matarrelli, nel solco di quanto già indicato dal presidente della Regione Antonio Decaro, possa contribuire a quella consiliatura costituente che ho invocato nel mio intervento in aula. Auspico che questa sia una legislatura orientata a superare le contrapposizioni di parte per approvare leggi condivise su temi strategici come la sanità, il lavoro, l’occupazione giovanile e la tutela dell’ambiente, senza dimenticare l’attenzione alle fasce più deboli. L’impegno è quello di lavorare per una Puglia sempre più sviluppata, equa e giusta, soprattutto dal punto di vista sociale, trasformando le istanze dei cittadini in azioni politiche efficaci».