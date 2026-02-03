Si sono dimessi in blocco nove dei dieci consiglieri della Provincia di Barletta Andria Trani chiamati questa mattina a discutere del bilancio di previsione.

Le loro firme sono state consegnate alla Segretaria Generale dopo l’appello di apertura della seduta andato deserto. Non si è dimesso il solo Salvatore Lattanzio, consigliere di Margherita di Savoia e dunque molto vicino al Presidente Lodispoto. Per tutti gli altri non sussistono più le condizioni per andare avanti: la maggioranza era da tempo in crisi ma a far precipitare la situazione ha contribuito l’inchiesta della magistratura su un presunto caso di corruzione che vede coinvolti la Provincia e lo stesso Lodispoto.

I margini per ricucire lo strappo all’interno del centrosinistra sono venuti meno. Lodispoto aveva chiesto di approvare il bilancio di previsione e di concordare con le forze politiche il momento più adatto per rassegnare le sue dimissioni ma la proposta non ha trovato accoglimento.