Barletta torna domenica a essere capitale della corsa. La storia della Volkswagen Barletta Half Marathon, dopo aver superato le 11 edizioni si è abbinata lo scorso anno a quella della maratona, riportata dopo tempo immemore sulle strade pugliesi. Domenica quindi doppia sfida e l’amore del movimento podistico si è fatto sentire in maniera forte nei confronti della gara ospitata dalla città del leggendario Pietro Mennea. Saranno infatti oltre 1.300 i partecipanti divisi fra le due distanze.

Molti big devono dare ancora la loro adesione, per aggiudicarsi la prova sui 42,195 km vinta lo scorso anno dall’ex azzurro Alberico Di Cecco in 2h50’33” e da Luana Chiara Piscopo in 3h22’59”. Piscopo che quest’anno parteciperà alla mezza, accettando la sfida di Rita Cafagna e Silvana Iania, rispettivamente seconda e terza lo scorso anno. I risultati dello scorso anno valgono naturalmente come record per la maratona, molto più datati quelli della mezza nata nel 2014: in campo maschile il primato è di Pasquale Selvarolo in 1h06’09” nel 2023, fra le donne risale addirittura al 2016 con Paola Di Tillo in 1h22’06”. Partenza per le due gare alle ore 9:00 dal Fossato del Castello in Via Ferdinando Cafiero, a seguire partiranno i partecipanti alla non competitiva BarlettaCorre di 9,9 km. Iscrizioni al costo di 60 euro per la maratona e 30 per la mezza, per la BarlettaCorre vanno versati 15 euro. Premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e di ogni categoria per i 42,195 km, mentre per la mezza saranno premiati i primi 3 classificati e i primi 5 delle categorie, oltre alle prime 3 società per le due distanze. Il ritiro di pettorali e pacchi gara avverrà venerdì presso la sede della società organizzatrice Barletta Sportiva in Via Milano 67, oppure sabato al Marathon Village nei pressi della partenza dalle 10:00 alle 19:00 o domenica dalle 7:30.

Per informazioni: Barletta Sportiva, https://volkswagenbarlettamarathon.it/ e www.clubsupermarathon.it