Si comunica che dal prossimo lunedì 9 febbraio partirà la distribuzione delle buste idonee alla raccolta differenziata per l’anno corrente 2026 (sia per utenze domestiche che non domestiche). Tale distribuzione sarà effettuata presso l’ecocentro di Parco degli Ulivi sito in via dei Salici 93.
Si potrà dunque ritirare la propria fornitura dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato (solo il martedì e il giovedì è prevista la distribuzione pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30). Tutti i cittadini dovranno portare con sé il documento di identità dell’intestatario dell’utenza (intestatario TARI) o apposita delega compilata rinvenibile al seguente link: https://trasparenza.parsec326.
Ricordiamo, inoltre, che i nuovi residenti dovranno presentare il certificato di residenza, mentre per le nuove attività servirà apposito certificato rilasciato da Ufficio Tributi.