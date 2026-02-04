Con lui in campo, è tutta un’altra storia. Con lui, Nicola Bizzotto, il Barletta ha collezionato otto clean sheet in nove partite: biancorossi perforati solo nella vittoria casalinga contro la Sarnese. Due volte, in due minuti. Poi mai più.
Vittoria e clean sheet anche domenica scorsa: 4-0 secco al Manfredonia nel derby giocato al “Puttilli”.
Vittoria, clean sheet e pure il primo gol con la maglia del Barletta nella domenica perfetta di Bizzotto.
Una “vita” calcistica trascorsa tra i professionisti. Poi l’addio al Monopoli e la firma con il Barletta. Bizzotto ha ritrovato la Serie D a distanza di oltre 15 anni dall’ultima volta al Pisa.
Barletta da -7 a -4 dalla vetta. Quando dietro l’angolo ci sono le due trasferte di fila contro Pompei e Ferrandina, entrambe in diretta su Telesveva, prima del trittico terribile Afragolese-Paganese-Martina.
Il servizio.