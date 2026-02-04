Il Centro Servizi per le Famiglie “Origami” del Comune di Barletta presenta la programmazione di febbraio 2026, un mese ricco di attività, giochi, laboratori, yoga in famiglia, cinema, feste e momenti per stare insieme.
Il calendario propone una festa in maschera per festeggiare “un anno insieme” al Centro Servizi per le Famiglie, tra giochi e divertimento, conferma un altro appuntamento con il Cineforum e il “Salottino delle Mamme” per confrontarsi sui temi della primissima infanzia.
Proseguono inoltre i laboratori creativi di lettura animata, giochi di società e debutta il laboratorio di yoga in famiglia per genitori e figli.
Vengono riconfermati i tre appuntamenti del corso di alfabetizzazione della lingua italiana.
Un calendario pieno di appuntamenti pensati per grandi e piccoli, da vivere insieme.
Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni al numero 351 4144507, Via del Orti, 23″.