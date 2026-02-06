Pubblichiamo il messaggio di solidarietà del Senatore di Forza Italia Dario Damiani nei confronti del giornalista Adriano Antonucci:

«Esprimo la mia più sincera solidarietà al giornalista Adriano Antonucci per il grave episodio accaduto in suo danno nelle scorse ore a Barletta. L’incendio che ha distrutto la sua auto colpisce non solo un giovane professionista stimato, ma l’intera comunità e il diritto fondamentale alla libera informazione. Il lavoro tempestivo delle Forze dell’Ordine e della Magistratura saprà fare piena luce sulla dinamica e sulla natura di questo inaccettabile atto. Se venisse confermata la matrice dolosa, saremmo di fronte a un vile tentativo di intimidazione che non può trovare spazio nel nostro territorio. Ad Adriano e ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno e di BarlettaViva la mia vicinanza e solidarietà».