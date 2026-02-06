Il Circolo “Franco Dambra” di Sinistra Italiana «esprime la propria solidarietà e vicinanza al giornalista Adriano Antonucci per l’incendio della propria auto, un atto inquietante che non può essere tollerato. Questo circolo condanna con fermezza questo gesto e auspica che si faccia luce e che si risalga ai responsabili. La libertà di stampa e di espressione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato e garantito. Il Circolo “Franco Dambra” di Sinistra Italiana si schiera non solo al fianco di Adriano Antonucci ma di tutti i giornalisti che lavorano per la verità e la giustizia, e chiede alle autorità di intervenire per garantire la sicurezza e la libertà di stampa».