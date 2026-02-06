Sono al lavoro Polizia e Vigili del Fuoco per i primi rilievi sull’incendio che ieri sera, intorno alle 21:00, ha distrutto l’auto del giornalista Adriano Antonucci, collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno e di Barlettaviva. La vettura, una Seat Arona bianca, era parcheggiata sotto l’abitazione del giornalista, in via Sant’Antonio. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state precedute da un’esplosione.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non è esclusa la natura dolosa dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area, insieme agli agenti della Polizia impegnati nei primi rilievi investigativi. Un episodio che solleva preoccupazione, anche per il possibile collegamento con l’attività professionale del giornalista.