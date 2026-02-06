“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia, unitamente agli Assessori del Comune di Barletta, esprime la propria piena solidarietà al giornalista Adriano Antonucci – questa la nota di solidarietà dopo l’incendio dell’automobile del giornalista, sottoscritto dal presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte e dal grippo dei consiglieri di Forza Italia Barletta Antonio Comitangelo, Raffaella Piccolo, Patrizia Mele, Giovanni Ceto, Michele Maffione e dagli assessori Massimiliano Dileo e Pierpaolo Grimaldi – collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno e di Barlettaviva, la cui auto è stata distrutta da un incendio questa sera a Barletta.

Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che desta particolare allarme anche per la possibile connessione con l’attività professionale del giornalista. La libertà di stampa e la tutela dei professionisti dell’informazione rappresentano valori irrinunciabili per la democrazia e per la nostra comunità.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia e gli Assessori auspicano che le autorità competenti accertino rapidamente le cause dell’incendio, garantendo la sicurezza di chi opera nel giornalismo e il pieno rispetto per chi, ogni giorno, lavora con correttezza e professionalità”.