«L’incendio dell’auto del giornalista Adriano Antonucci a Barletta è un episodio grave che non può essere sottovalutato. Colpire un cronista significa colpire il diritto delle persone a essere informate. L’informazione è libertà e va difesa ogni giorno, soprattutto quando viene messa sotto attacco». Lo scrivono i Giovani Democratici Puglia.

«Esprimiamo piena solidarietà al giornalista coinvolto e alla redazione della Gazzetta del Mezzogiorno. È necessario che venga fatta rapidamente chiarezza sulle cause dell’incendio e che sia garantita la sicurezza di chi opera nel mondo dell’informazione. In un contesto già segnato da tensioni e intimidazioni, la libertà di stampa resta un punto fermo della vita democratica».