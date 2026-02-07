A seguito della precedente comunicazione relativa alla distribuzione delle buste per la raccolta differenziata, in aggiunta alla disponibilità dell’ecocentro di Parco degli Ulivi sito in via dei Salici 93 per tutte le utenze di Barletta, Bar.S.A. S.p.A. precisa ulteriormente che i residenti dei rioni Centro, Centro Storico e Settefrati potranno ritirare la propria fornitura di buste presso l’ex comando della Polizia Municipale, sito in via Municipio 24.

Rimane inalterata la possibilità, per tutte le utenze – comprese quelle dei suddetti rioni – di recarsi presso l’ecocentro di via dei Salici. La possibilità di recarsi in via Municipio invece, si precisa e ripete, è riservata solamente ai residenti dei rioni Centro, Centro Storico e Settefrati.

Gli orari disponibili andranno dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato (solo il martedì e il giovedì è prevista la distribuzione pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30)

Tutti i cittadini dovranno portare con sé il documento di identità dell’intestatario dell’utenza (intestatario TARI) o apposita delega compilata rinvenibile al seguente link:

https://trasparenza.parsec326.it//repo/docs/A669/23/3425522_Informativa_distribuzione_sacchetti_differenziata_20250107_000003807.pdf

Ricordiamo, inoltre, che i nuovi residenti dovranno presentare il certificato di residenza, mentre per le nuove attività servirà apposito certificato rilasciato da Ufficio Tributi.