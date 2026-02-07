Si è svolta presso l’Aula Magna del Liceo Classico e delle Scienze Umane e Musicale “Alfredo Casardi” di Barletta la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. In occasione della ricorrenza, si è tenuto l’evento dal titolo “Dietro un’immagine, una persona. Navigare con rispetto”, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Associazione “Nel nome del rispetto” e l’Associazione “Le amiche per le amiche”.

L’incontro rientra nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e prevenzione previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’Associazione “Nel nome del rispetto ETS”, finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto, della legalità e della tutela delle persone più vulnerabili.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto agli studenti, finalizzato a promuovere una cultura del rispetto, della responsabilità e dell’uso consapevole degli strumenti digitali, con particolare attenzione ai rischi e alle conseguenze dei comportamenti offensivi e discriminatori, sia nella dimensione reale che in quella virtuale.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Ardito, si sono susseguiti gli interventi di qualificati rappresentanti della Polizia di Stato. In particolare, il Vice Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari Dott. Alessandro Buono, ha approfondito i principali rischi connessi alla navigazione in rete, soffermandosi sulle insidie dei social network, sull’esposizione dei dati personali e sulle condotte online potenzialmente lesive, richiamando l’importanza di un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

Il Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura BAT, Dott.ssa Mariangela Sciancalepore ha invece illustrato le misure di prevenzione previste dall’ordinamento per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, evidenziando il ruolo centrale dell’azione preventiva, del dialogo con le istituzioni scolastiche e della tempestiva individuazione delle situazioni di disagio.

Il contributo giuridico è stato affidato agli avvocati Francesca Magliano, Presidente dell’Associazione “Le amiche per le amiche”, e Graziana Vurchio, che hanno illustrato i principali profili normativi e le tutele predisposte a favore delle vittime. Particolare rilievo è stato inoltre attribuito agli aspetti emotivi e psicologici, grazie all’intervento della psicoterapeuta Mariangela Sibillano, che ha richiamato l’importanza dell’ascolto e del supporto nei confronti dei più giovani.

La giornata si è conclusa con un confronto partecipato con gli studenti, confermando il valore di iniziative educative condivise che, in linea con la Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, pongano al centro la persona e il rispetto dell’altro, anche dietro uno schermo.