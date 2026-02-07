Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Domenico De Santis, Segretario PD Puglia, sul piano casa approvato a Barletta:

«A Barletta si è consumata, per l’ennesima volta, una brutta pagina politica: è l’unico Comune in Puglia in cui l’applicazione del Piano Casa non è stata approvata all’unanimità. L’ennesima lezione di “buona politica” che si è tradotta nel mancato accoglimento degli emendamenti proposti dalla Consulta cittadina e dalle opposizioni. Il provvedimento è arrivato al voto dopo cinque Consigli comunali andati a vuoto per mancanza del numero legale, a partire dal 10 luglio dello scorso anno, tenendo bloccato il consiglio comunale per ben 7 mesi. Con una maggioranza risicata è stato approvato un Piano Casa che contiene varianti del tutto estranee all’obiettivo di sostegno alle famiglie. Ancora una volta il Consiglio comunale premia il partito del mattone, decidendo di trasformare aree destinate ai servizi turistici in edilizia residenziale privata, a pochi passi dal mare. Di fatto, si blocca ogni concreta possibilità di sviluppo turistico della città, mettendo a rischio anche le poche strutture alberghiere ancora presenti sul territorio.

Voglio esprimere un ringraziamento al gruppo consiliare del Pd, alla capogruppo e all’intera opposizione che si è battuta con tenacia in consiglio comunale nell’interesse della città ma ricevendo spesso comportamenti poco istituzionali dalla, ancora per poco, maggioranza.

L’unità delle forze progressiste è il segnale che la città è pronta a costruire una stagione nuova a Barletta, che metta fine all’arroganza e al fallimento dell’attuale amministrazione».