All’apparenza una scena da film d’azione. Ma è tutto reale. E’ clamoroso l’assalto a portavalori che questa mattina ha trasformato la statale 613 tra Brindisi e Lecce in set cinematografico tra esplosioni e colpi d’arma da fuoco. Il commando armato è entrato in azione all’altezza di Tuturano. Fingendosi poliziotti, con tanto di lampeggianti, hanno fermato il blindato del gruppo Battistolli, accompagnato da un mezzo di supporto della stessa ditta. Una volta scesi dalle auto è iniziato l’assedio. I banditi avevano con sé fucili e l’esplosivo che ha devastato il portavalori. La cassaforte tuttavia ha retto. Motivo per cui il colpo sarebbe fallito. Subito dopo il blitz, avvenuto sotto gli occhi di decine di utenti anche sull’altra carreggiata della stata, è iniziata la fuga aiutata anche da mezzi dati alle fiamme. I malviventi avrebbero anche rapinato le vetture degli automobilisti in transito. Quello che è successo dopo è ancora tutto da chiarire, ma stando alle informazioni raccolte il gruppo criminale sarebbe stato raggiunto dai carabinieri. Poi, il conflitto a fuoco testimoniato anche dai fori riportati da una gazzella dei militari. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare almeno due componenti della banda. Si tratta di due foggiani. Entrambi sono stati raggiunti mentre correvano a piedi e disarmati nelle campagne di Squinzano dopo aver abbandonato l’Alfa Romeo Stelvio usata per il colpo. Un’altra auto, la Jeep Compass, è stata trovata poco distante nascosta da rami e foglie. Era stata rubata il 31 gennaio a Barletta. Trovata anche una Kia Sportage sulla quale c’era una denuncia di furto a Bisceglie datata 27 gennaio. I due banditi si trovano a Lecce, in stato di fermo presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri. Ora è caccia agli altri componenti della banda, almeno quattro persone. Da verificare l’eventuale presenza di fiancheggiatori. Duro il comunicato del sindacato Sim dei carabinieri che ha parlato di “colleghi vivi per miracolo”.