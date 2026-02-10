“In un periodo dominato da forti tensioni internazionali, la ricorrenza odierna rappresenta l’opportunità per richiamare alla più ampia condivisione i valori di pace e solidarietà tra i popoli”.

Così il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito in occasione della solenne ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, relativamente alla quale aggiunge:

“Questa Amministrazione comunale sottolinea lo spirito di accoglienza e l’ospitalità che Barletta seppe dimostrare agli esuli provenienti dal confine orientale. Avvalora, inoltre, l’obiettivo della legge istitutiva del Giorno del Ricordo di tutelare la verità storica e consolidare la memoria della efferata persecuzione di cui furono vittime migliaia di connazionali, assassinati nelle foibe successivamente alla seconda guerra mondiale. L’invito, anche quest’anno, è rivolto soprattutto alle generazioni giovani affinché abbiano totale consapevolezza del significato del 10 febbraio, e questa dolorosa pagina non sia dispersa rinnovando, attraverso la sua attenta lettura, l’ideale omaggio al sacrificio di chi ha costruito un’Italia libera e democratica, rafforzando il convergente impegno ad edificare un futuro pacifico”.