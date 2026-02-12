Un reparto è stato praticamente perfetto per 898 degli ultimi 900 minuti giocati. L’altro nelle ultime quattro uscite ha segnato la media di due reti e mezzo a partita. Storia della difesa e dell’attacco del Barletta, due fasi che stanno lavorando a giri molto alti, ancor più sotto la gestione di Massimo Paci. Nel poker di vittorie consecutive incasellato da Bizzotto e compagni l’unica pecca è nei due minuti di relax concessi alla Sarnese nel passaggio dal 3-0 al 3-2 lo scorso 18 gennaio. Spiccano 10 reti a referto, sei delle quali firmate da Malcore e Da Silva. Un’intesa che si raffina di partita in partita. Paci dopo la vittoria di Pompei ha preferito indirizzare verso i calciatori la paternità di questi progressi.

C’è poi il dato della tenuta difensiva: 16 clean sheet su 23 partite giocate, appena 13 centri al passivo, uno in meno della Paganese capolista. Nessuno prende meno gol dei biancorossi nel girone H di Serie D. Numeri che hanno la firma maiuscola di Gabriel Fernandes tra i pali. Senza dimenticare poi il passo esibito contro formazioni dal decimo al diciottesimo posto: 2.83 punti a partita. Il Ferrandina, terzultimo con 24 punti – 22 dei quali ottenuti però in casa – è avvisato. La sfida dello stadio Santa Maria domenica sarà in diretta su Telesveva.

Dopo il Ferrandina, ad attendere il Barletta ci sarà un trittico dall’elevato coefficiente di difficoltà: Afragolese in casa, Paganese in trasferta l’1 marzo e Martina al Puttilli il 15. Fernandes, già due promozioni dal girone H di Serie D alla C in carriera con Team Altamura e Casarano, ha un messaggio per tutti i passeggeri.

Il servizio.