La S.S.D. Barletta 1922 comunica che il calciatore Figliola ha riscontrato negli ultimi giorni problematiche di natura lombare. «Gli accertamenti clinici effettuati – si legge nella nota della società – hanno evidenziato la presenza di ernie lombari che rendono necessario un intervento chirurgico. La società, in accordo con il calciatore e lo staff medico, sta valutando la soluzione idonea per procedere all’operazione e definire i relativi tempi di recupero, stimati indicativamente in circa due mesi. A Figliola va l’augurio di una pronta guarigione e di un rientro in campo nel più breve tempo possibile».