Nuova edizione, nuove sfide, stessi valori. Sabato 21 febbraio 2026 alle 18 il PalaPanunzio di Molfetta ospiterà la quattordicesima edizione di Kombat Mania, l’evento internazionale dedicato agli sport da combattimento riconosciuti ufficialmente da CSEN, ISKA, WKU e Fight 1. Il programma metterà insieme titoli, match di alto livello e atleti pronti a lasciare tutto sul ring, round dopo round, senza sconti. L’evento organizzato dalla palestra Sportslab di Barletta del maestro Antonio Lisi porterà in Puglia atleti in arrivo da tutta Italia, con più di 500 spettatori stimati all’interno dell’impianto con sede in via Giovinazzo, 24.

Per la palestra Sportslab saranno in gara ben otto atleti: Michelangelo Lasala; Silvestro Cisternino; Serena Caputo; Tommaso Distaso; Vincenzo Sguera; Stefano Napoletano; Domenico Dicataldo; Antonella Dibari. Fari puntati sui quattro match pro in programma: in copertina il barlettano Daniele Scuro, che il 28 marzo parteciperà all’evento mondiale “THE ARENA” presso il casinò di Campione d’Italia, sfiderà Matteo Menconi nella categoria K1 Fight code – 3×3 – 58kg. Nel K1 Fight code – 3×3 – 66kg si affronteranno Davide Carmelo Cavarra e Corrado Corvasce, anche lui eccellenza di casa. Nel Muay Thai – 3×3 – 58kg incrocio tra Giuseppe Palumbo e Natalino Ottomano. Sfida al femminile tra Valeria Fiorito e Aurora Cifaratti nella categoria K1 Fight code – 3×3 – 57kg. «Una serata che promette spettacolo vero, ritmo alto e adrenalina dal primo all’ultimo match – assicura Antonio Lisi – il conto alla rovescia è iniziato. Ora non resta che attendere Kombat Mania XIV».