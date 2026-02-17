Si comunica che a causa dell’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia, a partire dalle ore 00.00 della giornata di oggi martedì 17 Febbraio e sino alla verifica del ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e, comunque non oltre le ore 23,59 sempre di Martedì 17, è stata disposta la chiusura dei giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino.

Si raccomanda, inoltre, alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.