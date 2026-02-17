E’ in coma una donna di 47 anni investita ieri sera sulle strisce pedonali a Barletta. L’incidente è avvenuto su viale Regina Elena, nei pressi del lungomare. Secondo le prime informazioni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’autovettura. L’impatto è stato violento: il parabrezza dell’auto è andato completamente in frantumi.

La 47enne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale “Bonomo” di Andria, dove è arrivata in condizioni critiche. I sanitari le hanno riscontrato un grave trauma cranico; al momento è ricoverata in stato di coma. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.