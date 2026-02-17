Gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trani nei confronti di un marocchino, di 33 anni, condannato in via definitiva per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al 3 ottobre 2022 quando l’uomo, a Barletta, mentre era con un connazionale, aveva rapinato un algerino che era stato anche ferito al volto con un coltello. Il marocchino, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Milano e dell’ordine di lasciare l’Italia disposto dal questore di Milano, è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Cremona per espiare 5 anni e 2 mesi di reclusione. Al termine della pena, considerata la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, sarà avviata la procedura per la sua espulsione.