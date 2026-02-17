Era marzo 2024 quando il sindaco Cannito ribadì il proposito dell’amministrazione comunale di trasformare in un’area di parcheggio questo terreno circondato da palazzi nella zona 167 di Barletta, alle spalle del Parco dell’Umanità, abbandonato all’incuria e al degrado. Due anni fa venne avviata anche una bonifica della zona, sfruttando un finanziamento regionale di 50mila euro, che sembrava propedeutica ad un’azione di recupero dell’area. Invece nulla è cambiato da allora, ed anche le sollecitazioni del comitato di quartiere sulla necessità di riqualificare terreni che potrebbero essere destinati a verde pubblico, sono rimaste inascoltate.

E quando manca il confronto con il quartiere – sottolineano dal Comitato – anche una buona idea come quella di realizzare un’area di sgambamento per cani diventa oggetto di critiche. Il costo dell’operazione è di 30mila euro e l’area individuata è il terreno compreso tra via Leonardo da Vinci e via Paolo Ricci. La condivisione del progetto con chi vive quotidianamente questa zona avrebbe potuto suggerire soluzioni differenti.