Domenica 15 febbraio, al Campo Federale di Trepuzzi, i Draghi BAT sono scesi in campo per l’ottava giornata del Campionato Serie C. Il match si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 19 a 10 (3 mete a 1), al termine di una partita equilibrata per oltre un’ora di gioco.

Il Trepuzzi parte forte e segna una meta dopo appena due minuti, portandosi sul 7–0. I Draghi però non si lasciano sorprendere: la reazione è immediata e concreta. La mischia chiusa, dominante per tutta la gara, diventa il punto di forza della squadra e permette ai biancorossi di risalire il campo, costruire fasi efficaci e trovare la meta del pareggio grazie a un lavoro collettivo del pacchetto avanzato. Il primo tempo si chiude così sul 7–7, con grande equilibrio e intensità.

La partita cambia volto nella seconda metà della ripresa. I Draghi passano in vantaggio con una punizione tra i pali, portandosi a 10 punti, ma due ammonizioni costringono i Draghi a giocare in 13 contro 15, situazione che il Trepuzzi sfrutta per segnare altre due mete e allungare nel punteggio. Il risultato finale resta fissato sul 19–10, un tabellino che fotografa una gara combattuta ma decisa dagli episodi.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dei Draghi conferma solidità, carattere e capacità di restare in partita contro avversari di livello, anche in condizioni di inferiorità numerica.

Prossimo appuntamento: Domenica 22 febbraio, alle 14:30, allo Stadio “Nicola Lapi” di Trani, i Draghi BAT affronteranno il Rugby Rende in un nuovo match casalingo. Tifosi e appassionati sono invitati a sostenere la squadra tra le mura amiche.