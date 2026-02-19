Si comunica che, come annunciato da E-Distribuzione – Infrastruttu08re e Reti Italia, Domenica 22 Febbraio nel territorio del Comune di Barletta l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione dalle ore 00:00 alle ore 08:00 per una durata parziale di circa 120 minuti.

L’Interruzione è dovuta a lavori urgenti di manutenzione di apparecchiature elettriche nell’impianto primario di Barletta. Si invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. A tal proposito durante l’interruzione dell’energia elettrica gli ascensori del sottopasso di Via Fracanzano-Via Milano non saranno operativi a scopo cautelativo e torneranno in funzione appena riattivata l’erogazione.

Per informazioni o per la segnalazione guasti ci si può rivolgere al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.