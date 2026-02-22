Sono tornati all’opera i volontari de La Via della Felicità di Barletta che questa domenica si sono incontrati al Parco dell’Umanità di Barletta: area verde della città frequentata da molte famiglie e bambini.

In questa giornata il gruppo di cittadini si è occupato, come di consuetudine, della raccolta dei rifiuti abbandonati tra cui moltissimi mozziconi, plastica, cartacce e molto altro.

Il responsabile dell’iniziativa, Ignazio Gianfrancesco, vuole ricordare il capitolo 12 della guida al buon senso La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggeriva: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa”.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a [email protected] .