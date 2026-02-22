Sesta vittoria di fila per il Barletta che al “Puttilli” supera 2-0 l’Afragolese nonostante l’inferiorità numerica per tutta la ripresa, complice l’espulsione di Giancarlo Malcore durante l’intervallo per aver colpito il calciatore avversario Torassa, costretto al ricovero in ospedale per trauma cranico. L’attaccante salterà il big match contro la capolista Paganese ora avanti a soli due punti. L’ex Casarano potrebbe saltarne molte altre se la mano del giudice sportivo sarà pesante.

Tornando a questioni di calcio, mister Paci a centrocampo rispolvera Piarulli accanto a Franco. Laringe torna a sinistra, Lattanzio alle spalle di Malcore sostituisce lo squalificato Da Silva. 4-3-3 per l’Afragolese, Ciaramella perde Longo poco prima di scendere in campo.

Il primo tempo ha ben poco da raccontare. La prima conclusione arriva al 20’ con Laringe che non va tanto lontano dal palo. Al 36’ il colpo di testa di Lattanzio su imbeccata di Piarulli è centrale, facile per Puca. Al 42’ il Barletta la sblocca con Malcore, ma la rete non viene convalidata per fuorigioco dell’attaccante sul passaggio di Lattanzio. Nulla di fatto, si va al riposo sullo 0-0.

Durante l’intervallo si intuisce subito che qualcosa non quadra. Si va abbondantemente oltre i 15 minuti di pausa, mentre l’ambulanza interviene nella zona degli spogliatoi. Al rientro in campo non c’è Malcore, espulso. Torassa, nel frattempo portato al “Dimiccoli”, viene sostituito da Montaperto. Il Barletta è in dieci uomini ma pronti via trova il gol del vantaggio: Lattanzio trova spazio sulla destra poi serve Laringe praticamente solo in area, sinistro preciso e 1-0 al “Puttilli”. Inizio ripresa shock per l’Afragolese che comunque prova a reagire: al 7’ un tiro sporco di Sepe diventa assist per Montaperto che in posizione regolare devìa sul palo. Un minuto dopo, su azione da calcio piazzato, Manetta di testa manda alto di non molto. Al 10’ altro legno per i campani, questa volta lo trova De Sena. Afragolese ancora vicino al pari. Al 12’ Franco da punizione impegna i pugni di Puca, mentre al 24’ è Fernandes a mettersi in mostra con questo grande intervento sul tiro da calcio piazzato di Montaperto. Al 25’ il Barletta ha la chance per il raddoppio: Laringe semina il panico, ma Puca evita il goal con il piede. Al 32’ su azione da corner per l’Afragolese, Gioielli ci prova di testa, troppo centrale, para Fernandes. La partita è accesa più che mani: passa un minuto e il Barletta ha un’altra chance in ripartenza, Lattanzio a botta sicura ma c’è una deviazione decisiva in angolo. L’Afragolese è sbilanciata a caccia del pari e i biancorossi alla fine colgono l’occasione del raddoppio: minuto 37’, Laringe viene lanciato in posizione regolare, a tu per tu con Puca sposta il pallone e viene toccato dal portiere, calcio di rigore. Dal dischetto Lattanzio non sbaglia e fa esplodere il “Puttilli”. Il 2-0 chiude la partita. Nel recupero, al 49’, Montaperto ci prova ma Fernandes è attendo e toglie ogni ultima speranza ai campani. Finisce così, con il Barletta che vince e si mette in scia alla capolista Paganese. Domenica prossima in diretta per #semprefuoriperilcalcio Telesveva trasmetterà lo scontro diretto al vertice che potrebbe decidere le sorti del campionato delle due squadre. Con un Barletta così, i tifosi continuano a sognare.