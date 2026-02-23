Potrebbe presentare denuncia penale Agustín Torassa, il calciatore dell’Afragolese che ieri pomeriggio, durante l’intervallo della partita di calcio contro il Barletta allo stadio “Puttilli”, ha ricevuto un colpo mentre si trovava nel tunnel degli spogliatoi, tale da rendere necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale “Dimiccoli”. A colpire il 37enne argentino, capitano dell’Afragolese, sarebbe stato l’attaccante avversario Giancarlo Malcore al culmine di un litigio scattato proprio al termine del primo tempo. Il match, valido per il campionato di Serie D girone H, ha vissuto momenti concitati mentre le due squadre tornavano negli spogliatoi per l’intervallo. Nel tunnel sono intervenuti gli agenti di polizia di turno allo stadio e l’equipe sanitaria presente a bordo campo che ha soccorso il calciatore della squadra campana. Torassa è stato portato in ospedale. Ha riportato un trauma cranico minore ed è stato dimesso in serata dopo essersi sottoposto ad un tac. Malcore è stato invece espulso dal direttore di gara e non ha più preso parte alla partita. La sua posizione è al vaglio del giudice sportivo sulla base del referto di gara dell’arbitro, il sig. Matteo Cavacini della sezione di Lanciano. La partita, sullo 0-0 all’intervallo, è poi terminata 2-0 per la squadra pugliese.

Dopo l’episodio la società dell’Afragolese è intervenuta sui social con una nota ufficiale parlando di «grave episodio di violenza» e di «sconfitta per tutto il movimento calcistico», esprimendo vicinanza a Torassa e l’auspicio che le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto. Il giorno successivo, la presa di posizione del Barletta. «L’episodio va inquadrato all’interno di una gara particolarmente tesa […] per tutta la prima frazione di gioco – scrive il Barletta – si sono infatti susseguiti momenti di nervosismo e ingiustificati atteggiamenti provocatori da parte dello stesso Torassa, che hanno contribuito ad alimentare un clima esasperato». La società biancorossa ha poi parlato di confusione all’interno degli spogliatoi tale da rendere la situazione poco chiara così come la ricostruzione dei fatti.

Lo stesso Torassa ha pubblicato una storia su Instagram raccontando di aver ricevuto un colpo alle spalle. Il 37enne argentino poi aggiunge: «Se qualche società o singoli individui provano a giustificare un colpo fuori dal campo dicendo che “è stata una gara particolarmente tesa”, significa che non capisce nulla né di calcio né della vita».