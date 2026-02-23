Per l’ultimo mese di campagna referendaria sulla legge di riforma della magistratura, Forza Italia lancia una serie di iniziative a sostegno del Sì sul territorio della provincia di Barletta Andria Trani. Il programma è stato presentato sabato 21 febbraio nel corso di un incontro con il senatore Dario Damiani, tenutosi a Barletta alla presenza dei vertici cittadini e provinciali del partito. «In vista del voto referendario del 22 e 23 marzo prossimi sulla riforma della magistratura, nei prossimi giorni avvieremo una serie di iniziative pubbliche nei vari comuni della provincia, finalizzate a fare chiarezza su un tema che presenta aspetti tecnici che rischiano di essere politicamente strumentalizzati. Attraverso la distribuzione di materiale informativo ai gazebo, convegni e incontri con operatori della giustizia, intendiamo proporre alla cittadinanza occasioni di confronto utili a comprendere la reale portata di questa riforma di civiltà giuridica per un processo veramente giusto, con un giudice terzo e imparziale», dichiara il senatore Dario Damiani.

Il programma degli eventi sul territorio prevede l’allestimento di gazebo nei fine settimana nei vari comuni, nonché incontri pubblici nelle città co-capoluogo di Barletta Andria e Trani in date che saranno comunicate a breve, mentre l’8 marzo sono già previsti due incontri a Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. «Con queste iniziative manteniamo il focus del dibattito sugli aspetti tecnici di una riforma da anni invocata per dare attuazione al principio costituzionale del giusto processo, che esige un contraddittorio tra parti in parità. Discuteremo della legge nel merito, certi di rendere un servizio doveroso ai cittadini elettori che chiedono chiarezza su un tema molto sentito», conclude il parlamentare.