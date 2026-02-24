Soundiff presenta la nuova edizione di Soundiff Premiere Ensembles 2026, una rassegna concertistica che porterà sul palco dell’Auditorium GOS alcuni tra i più interessanti giovani ensemble del panorama musicale italiano. Quattro appuntamenti, in programma tra il 15 marzo e il 24 aprile 2026, accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro che attraversa epoche, stili e suggestioni, dal cinema al tango, dalla musica impressionista al grande repertorio romantico. Con un abbonamento accessibile e una proposta artistica di alto livello, la rassegna conferma l’impegno di Soundiff nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione della musica da camera.

Ad inaugurare la rassegna, domenica 15 marzo, sarà il Trio di Fisarmoniche Spectrum con lo spettacolo ‘Cinema, Tango e Passione’. Il trio è composto da Gabriele Caivano, Alfredo Barberio e Nicolas Lepore, in una formazione nata nel 2023 con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità espressive del bayan attraverso un repertorio che spazia dalle trascrizioni classiche alle grandi colonne sonore. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Primo Premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Barletta” e il riconoscimento come migliore formazione cameristica italiana al Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo, il trio proporrà un programma coinvolgente con musiche di Albéniz, Piazzolla, Gaslini, Micalizzi e Morricone, in un percorso che intreccia tradizione colta e immaginario cinematografico.

A seguire, domenica 29 marzo ‘Paesaggi Sonori e Danze – Immagini Musicali’ con il Quartetto di Flauti Arcadia, formato da Giusy Panzanaro, Francesco Bellomo, Maria Laura Lizzi e Francesco Damiani, nato all’interno del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, che si distingue per l’eleganza interpretativa e la coesione musicale. Vincitore di importanti concorsi internazionali, tra cui il Primo Premio Assoluto al Concorso “Florestano Rossomandi” e al Concorso Internazionale “Città di Barletta”, il quartetto presenterà un raffinato programma con musiche di Bozza, Dubois, Berthomieu e arrangiamenti da celebri opere di Mozart, Verdi e Bizet, offrendo al pubblico un’esperienza sonora ricca di colori e suggestioni.

Si prosegue domenica 19 aprile con ‘Sassofoni da Oscar – Le grandi colonne sonore del cinema’ e il Quartetto di Sax Saxophonie composto da Gretha Mortellaro, Christian Summa, Tommaso Rocchetti e Luca Chiarini. Il Quartetto Saxophonie riunisce quattro giovani musicisti provenienti da diverse regioni italiane, formatisi presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del Maestro Federico Mondelci. Il quartetto vanta numerosi primi premi assoluti in concorsi internazionali e un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Il programma sarà dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema, con musiche di Piazzolla, Morricone, Rota, Piovani e Bacalov, in un omaggio alle grandi emozioni del grande schermo.

Gran finale venerdì 24 aprile con il concerto ‘Tra Classicismo e Romanticismo – Beethoven e Brahms nel cuore della musica da camera’. A chiudere la rassegna sarà infatti un appuntamento dedicato al grande repertorio cameristico con il Trio formato da Fakizat Mubarak (violino), Luigi di Cristofaro (violoncello) e Simone Niro (pianoforte), giovane pianista premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali e protagonista di importanti esibizioni in prestigiose sale italiane ed europee. Il concerto proporrà due capolavori assoluti della musica da camera: il Trio op. 70 n. 1 di Beethoven e il Trio op. 101 di Brahms, in un dialogo intenso tra classicismo e romanticismo.

Soundiff Ensembles 2026 si conferma come un’importante occasione di incontro tra pubblico e nuove generazioni di musicisti, offrendo concerti di alta qualità artistica in un contesto accessibile e coinvolgente. La rassegna rappresenta un ponte tra tradizione e contemporaneità, valorizzando la musica da camera come forma espressiva viva, attuale e capace di emozionare.

I concerti si terranno presso l’Auditorium GOS in Viale Marconi 41 a Barletta. Porta ore 18, inizio ore 18.30. Abbonamento a 4 concerti 20€, biglietto intero 10€. Info e prenotazioni al 3247994620.