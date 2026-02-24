Sarebbe stato un autentico pugno nell’occhio, un supermercato realizzato proprio accanto al fossato del maestoso castello di Barletta. Le proteste di cittadini e associazioni – correva l’anno 2021 – convinsero il Comune ad intavolare una lunga e complessa trattativa con la Lidl, la cui conclusione positiva viene salutata oggi con una conferenza stampa a Palazzo di Città: il colosso tedesco della grande distribuzione ha rinunciato al terreno ai piedi del castello, un’area di 8500 metri quadri del valore stimato di 1.100.000 euro, in cambio della concessione di un altro lotto in viale Giulini, nella zona 167, di 4.500 metri quadri e del valore di 814mila euro. Ed è qui che la nuova struttura commerciale è stata realizzata, pronta ad essere inaugurata giovedì mattina. La Lidl ha rinunciato ai 300mila euro pari alla differenza di valore tra i due terreni e ai contenziosi legali avviati in passato. Nel terreno liberato nei pressi del castello sorgerà invece un anfiteatro all’aperto. “L’idea di costruire un supermercato in quest’area non è mai stata nostra – ha voluto sottolineare il sindaco Cannito – ma trae origine da direttive dirigenziali non condivise dall’amministrazione”.

Si chiude così una vicenda durata anni: tra due giorni il taglio del nastro della nuova struttura commerciale.

Già avviati i lavori finanziati con fondi PNRR per la realizzazione dell’anfiteatro all’aperto accanto al fossato del castello. 1.200.000 euro per un’opera che punta a valorizzare ulteriormente l’area dando vita ad uno spazio destinato ad attività culturali e spettacoli.

Il servizio.