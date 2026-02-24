La stangata nell’aria da domenica sera è arrivata. Il Barletta perde Giancarlo Malcore per cinque giornate. L’attaccante è stato infatti squalificato dal giudice sportivo a seguito degli approfondimenti successivi ai momenti di tensione registrati nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio Cosimo Puttili nell’intervallo di Barletta-Afragolese, partita valida per la 25esima giornata del girone H di Serie D. I biancorossi erano rientrati senza Malcore, espulso dall’arbitro Cavacini, e avevano vinto poi per 2-0 la partita grazie alle reti di Laringe e Lattanzio.

A non rientrare in campo era stato anche il capitano dell’Afragolese Agustin Torassa, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta e dimesso dopo due ore, con tac negativa a seguito del trauma cranico riportato. Le diverse versioni che si erano accavallate nelle ore successive al fischio finale, con il Barletta che non aveva negato i momenti di tensione ma aveva respinto ogni addebito di condotta violento nei confronti dei propri tesserati e l’Afragolese che invece aveva anticipato l’intenzione di approfondire in tutte le sedi l’accaduto, hanno trovato una sintesi nel referto del giudice sportivo. Malcore è stato squalificato per cinque giornate perché, si legge, avrebbe «sferrato un calcio ad un avversario che cadeva rovinosamente da una scala, perdendo momentaneamente i sensi».

Per Torassa invece un referto ospedaliero di tre giorni. La sanzione, spiega la nota, è stata determinata «in considerazione della gravità della condotta avvenuta fuori dal contesto di gara e con evidente esposizione a rischio per l’incolumità fisica» dei presenti. Il numero 9 biancorosso, già a segno sei volte in meno di due mesi, salterà il big match di domenica prossima sul campo della capolista Paganese, partita in diretta tv e social su Telesveva, e non ci sarò anche con Martina, Gravina, Real Normanna e Nola. Tornerà a disposizione il 12 aprile in Barletta-Fasano. Sarà multato ma il Barletta per lui presenterà ricorso nella speranza di ridurre l’entità della squalifica. Intanto il giudice sportivo non ha omologato il risultato del Puttilli: un atto dovuto visto il preannuncio di reclamo presentato dall’Afragolese, che non dovrebbe però mettere in discussione il 2-0 finale.